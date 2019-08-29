35-летний Алексей Гончарук назначен новым премьер-министром Украины

Он стал самым молодым главой правительства в истории республики.

Кандидатуру юриста и замглавы своего офиса предложил президент Украины Владимир Зеленский. Его поддержали 290 депутатов Верховной рады, против выступили 27, еще 35 воздержались. Фракция «Европейская солидарность» и «Голос» под руководством Святослава Вакарчука отказались голосовать в знак протеста.

Выступая перед парламентариями, Гончарук рассказал о своем участии в событиях на Майдане. Главной задачей своего кабинета он назвал рост украинской экономики. Без этого, по его словам, невозможно и решение конфликта в Донбассе. Одновременно глава правительства считает важным повышение обороноспособности страны. В числе ключевых проблем он назвал коррупцию и «неадекватный» прожиточный минимум. Политик также анонсировал визит миссии МВФ на Украину в течение нескольких недель для обсуждения новой программы финпомощи.

С 2016 года пост главы украинского правительства занимал Владимир Гройсман, он стал премьером в 38 лет. Ранее сегодня его кабинет ушел в отставку.