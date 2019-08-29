Противники строительства Юго-Восточной хорды в Москве подали иск в суд

Как передает телеканал «Дождь», ответчиком выступает столичное правительство. Новая дорога должна пройти рядом с ядерным могильником Московского завода полиметаллов. Истцы опасаются, что строительные работы в этом месте приведут к выбросу радиоактивных веществ в атмосферу. Для проверки безопасности строительства хорды в городе создали рабочую группу, куда вошли депутаты Мосгордумы, экологи и местные жители. Они также потребовали от мэра остановить работы.