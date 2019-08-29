Зампред Мосгордумы Андрей Метельский ответил на обвинения ФБК в наличии бизнеса

Как сказал «Эху Москвы» сам глава московского отделения «Единой России», расследование фонда стоит расценивать только как часть кампании к выборам в Мосгордуму. Метельский добавил, что у Навального не получится добиться победы над партией «Единая Россия».



Ранее ФБК обвинил зампреда Мосгордумы в том, что ему принадлежит мотосалон «Альпин», которым формально владеет его советник Петр Ивановский. В связи с этим фонд направил заявления в правоохранительные органы и «Единую Россию». Закон запрещает депутатам заниматься бизнесом.