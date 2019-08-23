Пятый арест незарегистрированного депутата в Мосгордуму Яшина является «очевидным злоупотреблением законом» – СПЧ

Пятый арест незарегистрированного депутата в Мосгордуму Яшина является «очевидным злоупотреблением законом». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета по правам человека при президенте Андрей Бабушкин.

«Злоупотребление законом здесь совершенно очевидное, это издевательство, произвол и использование закона для тех целей, против которых он был написан. Не вызывает никакого сомнения, что мера воздействия на Яшина является неадекватной, несоразмерной и надуманной. Мы понимаем, что ему хотят помешать участвовать в выборах, но превращать полицию в политическую силу опасно, прежде всего, для тех, кто это делает», — сказал он.

Тверской районный суд Москвы назначил незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Илье Яшину 10 суток ареста. Его признали виновным в организации акции 3 августа без уведомления из-за его твита (часть 2 статьи 20.2 КоАП), сообщает «Медиазона». И.Яшин уже месяц провел в спецприемнике и накануне в третий раз подряд был задержан на выходе из учреждения.