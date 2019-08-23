Глава московского отделения «Единой России» Метельский отрицает, что является владельцем мотосалона «Альпин»

Глава московского отделения «Единой России» и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский отрицает, что является владельцем мотосалона «Альпин». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я точно не являюсь владельцем, это можно очень легко проверить. То, что какие-то люди называют меня под присягой – ведь это только в ролике, а как там на самом деле, я же не присутствовал при этом, поэтому не могу сказать. То, что я не являюсь владельцем «Альпин» – это абсолютно точно и, более того, никогда им не был», — сказал он.

А.Метельский добавил, что раньше всерьез занимался мотокроссом и часто ремонтировал мотоциклы в «Альпине».

«Сейчас я там попросил отремонтировать газонокосилку и велосипед моего сына, вот и все. Никакой другой техники я не просил отремонтировать», — отметил он.

Политик также подчеркнул, что расследования Фонда борьбы с коррупцией не заслуживают внимания и добавил, что Алексей Навальный ответит в суде за оскорбления, которые нанес ему, его родственникам и друзьям.

Ранее основатель Фонда борьбы с коррупцией А.Навальный опубликовал расследование, где утверждается, что лидер «Единой России» в Москве А.Метельский владеет мотобизнесом. Формально, по словам Навального мотосалон «Альпин» принадлежит помощнику Метельского Петру Ивановскому, однако свидетельства сотрудников мотоцентра говорят о другом. ФБК направляет заявления в правоохранительные органы, Мосгордуму и «Единую Россию». А.Навальный напомнил, что депутатам строго запрещено заниматься бизнесом.