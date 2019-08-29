ФБК нашёл у лидера московского отделения «Единой России» Андрея Метельского бизнес в Москве

Фонд борьбы с коррупцией нашёл у лидера московского отделения «Единой России» и вице-спикера городской думы Андрея Метельского бизнес в Москве. Закон заниматься предпринимательством депутатам запрещает. Метельский, как утверждают в ФБК, несколько лет владеет мотосалоном, бывшего владельца которого позже осудили.

Доказательства причастности Андрея Метельского к занятию бизнесом Фонд борьбы с коррупцией получил в суде. Основатель ФБК, политик Алексей Навальный в новом расследовании демонстрирует аудиозаписи допроса ряда свидетелей, которые подтверждают: главный столичный единоросс владеет мотоцентром Альпин в столичном Крылатском. По данным ФБК, он купил мотосалон, мотоциклетный магазин и центр обслуживания весной 2015 года. Примечательно, что вскоре после этого бывший владелец Василий Лапошин стал фигурантом уголовного дела. Альпин – официальный дилер техники Ямаха. И как рассказали в суде некоторые сотрудники, именно Метельского всем представили на общем собрании как нового главу мотосалона, а он сам ездил туда каждый день как на работу. Машину депутата видели постоянно. Вот, к примеру, какие показания дал, отвечая на вопросы судьи, водитель и начальник механиков Иван Бусаров.

Из этих слов выходит, что главный столичный единоросс контролировал в мотосалоне любую мелочь, делает вывод основатель ФБК.

Сам Метельский, как утверждается в расследовании, подтвердил суду, что ездил в мотосалон, в том числе помочь решить вопрос с многомиллионным долгом, который накопился от бывшего руководства. Он также уверял, что давно интересуется мотокроссом, любит мототехнику в ремонтировал её в этом салоне. В ФБК подчёркивают, что в декларациях депутата такой техники нет. У сотрудников ФБК нет сомнений, в том что Метельский незаконно ведёт бизнес. Фонд направил заявление в прокуратуру, МВД, ФСБ, Следственный комитет и Мосгордуму и попросил разобраться в ситуации.

Ранее Алексей Навальный нашел у Метельского бизнес в Австрии, офшоры и недвижимость в Москве почти на шесть миллиардов рублей. Депутат заявил, что бизнес принадлежит его родственникам и куплен законно. Он собрался подать в суд иск о защите чести и достоинства.

Андрей Метельский отрицает, что является владельцем мотоцентра «Альпин». В интервью «Эху Москвы» глава московского отделения «Единой России» подчеркнул, что расследования Фонда борьбы с коррупцией не заслуживают внимания. Андрей Метельский добавил, что Алексей Навальный ответит в суде за оскорбления, которые нанес ему, его родственникам и друзьям.