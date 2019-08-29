Московский «Спартак» сегодня сыграет решающий матч за выход в групповой этап футбольной Лиги Европы

Красно-белые принимают на своем поле португальскую Брагу.

На групповом этапе Лиги Европы уже точно сыграют два наших клуба – ЦСКА и «Краснодар», не сумевший, напомним, преодолеть раунд плей-офф Лиги Чемпионов. Но, перебравшийся в турнир рангом пониже.

Третьим может оказаться столичный «Спартак». Если сумеет пройти по сумме двух встреч португальскую «Брагу». Первый матч в гостях спартаковцы проиграли. Российская команда в основном оборонялась. И делала это весьма уверенно. Но один мяч в концовке все таки пропустила. А вот забить самим москвичам так и не удалось.



Зато в последнем матче национального первенства «Спартак» в компенсированное время вырвал победу в Самаре у местных «Крыльев Советов» 2-1. Вот только оба мяча в ворота волжан забили футболисты, которые сегодня в игре с «Брагой» на поле выйти не смогут. Дело в том, что новички Гус Тиль и Джордан Ларсон заиграны в еврокубках за свои бывшие клубы. И смогут помочь «Спартаку» только в том случае, если команда пробьется таки в группового раунда Лиги Европы.

Встреча «Спартака» и «Браги» начнется на Открытие Арене в 20.15. Трансляция на телеканале Матч ТВ.