«Ведомости»: Поисковые системы в  России будут обязаны удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов

Поисковые системы в России будут обязаны удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов, пишут «Ведомости».

Вряд ли потребители начнут платить правообладателям за контент, сказал «Эху Москвы» исполнительный директор общества защиты интернета Михаил Климарев.

Поправки в закон «Об информации» разработаны совместно сотрудниками крупнейших телекомпаний, онлайн кинотеатров, а также «Яндекса» и Mail.ru Group, модерировал процесс Роскомнадзор".