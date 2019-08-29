До 3-х тысяч детей с эпилепсией в России нуждаются в препарате «Фризиум»

Такие данные привела министр здравоохранения Вероника Скворцова. Ее слова приводит «Интерфакс». Глава ведомства отметила, что препарат действительно имеет преимущества перед другими лекарствами.

«Фризиум» не зарегистрирован в России. Из-за этого в последнее время были задержаны две женщины, купившие в интернете это лекарство для своих детей. Их заподозрили в контрабанде психотропных веществ. В середине августа группа родителей обратилась к президенту с просьбой решить проблему с получением противоэпилептических препаратов. После этого стало известно о планах правительства закупить 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей.