Мэрия рассылает москвичам СМС-сообщения с приглашением прийти в на проспект Сахарова на фестиваль «Про лето»

Мэрия рассылает москвичам СМС-сообщения с приглашением прийти в субботу к 14 часам на проспект Сахарова на фестиваль «Про лето», где, в частности, выступит Ольга Бузова и Егор Крид.

Стоит напомнить, что в это же время в столице должно состояться протестное шествие от Чистых прудов до Пушкинской площади. Мэрия не согласовала акцию и не предоставила заявителям – Либертарианской партии, — альтернативной площадки.