Незарегистрированный кандидат в  Мосгордуму Илья Яшин в пятый раз арестован на 10 суток

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, муниципальный депутат Илья Яшин в пятый раз арестован на 10 суток. Тверской суд признал его виновным в организации несогласованного мероприятия. Яшина задержали вчера на выходе из спецприемника, где он отбывал четвертый административный арест.

Юристы говорят, что в случае с Яшиным речь идет о рекорде – такой практики не было в принципе. Закон не предусматривает лимита на административные аресты, которые могут идти один за другим, — сказал «Коммерсанту» юрист правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов.

Происходящее с Яшиным это вопиющий случай злоупотребления законом, — сказал «Эху Москвы» член СПЧ Андрей Бабушкин. По словам Бабушкина, в этой ситуации нужно обжаловать каждый арест.

Преследование Яшина носит политический характер. Это необходимо прекратить, — заявил в эфире «Эха» кандидат в депутаты Мосгордумы Вадим Кумин. Кумин добавил, что присоединяется к 45 кандидатам в депутаты Мосгордумы, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

Совершенно непонятно, на каких основаниях политика Илью Яшина сажают в пятый раз, — сказал «Эху» кандидат в депутаты Мосгордумы по 45-му округу, Магомед Яндиев, — именно в этом округе выдвигался Яшин. Яндивев добавил при этом, что не намерен каким-либо образом выступать в поддержку Яшина, поскольку постарается довести до конца свою избирательную кампанию и, как он выразился, — «ни во что не вляпаться».

Содержание Ильи Яшина под стражей единственный доступный властям способ обеспечить победу своего кандидата в 45-м округе, — считает профессор финансов Мадридской бизнес-школы Максим Миронов. Миронов добавил, что у властей есть возможность успокоить протестную активность в городе – они должны обеспечить честный подсчет голосов на выборах.