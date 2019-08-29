Россия выплатит Совету Европы почти 55 миллионов евро членских взносов

Это долг за часть 2017-го и весь 2018-й годы. Об этом говорится на официальном сайте правовой информации. Это произошло после того, как в конце июня депутаты ПАСЕ вернули российской делегации все полномочия, утраченные в 2014-м году из-за крымских событий. Выплаты в бюджет Совета Европы были приостановлены спустя три года. Россия отметила, что не будет вносить деньги до тех пор, пока не будут восстановлены права ее представителей.