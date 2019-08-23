Виновниками ситуации в двух больницах Нижнего Тагила могут стать главные врачи – СМИ

Виновниками ситуации в двух больницах Нижнего Тагила, где хирурги написали заявления об увольнении, могут стать главные врачи. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист «Эха Екатеринбурга» Даниил Румянцев.

«Официально это все пока не объявлено, потому что проверки продолжаются, но именно главные врачи, возможно, и станут главными виновниками скандала. Сегодня проходила информация, что у главных врачей зарплата порядка 140 тысяч и у того, и у другого. Это значительно больше, чем у рядовых хирургов, но, насколько я понимаю, там был стимулирующий фонд, которым главные врачи могут распоряжаться по своему усмотрению: премировать, выделять деньги, тем, кто больше всех работает. Возможно, с помощью стимулирующего фонда была возможность не допустить эту ситуацию. Это и должна установить проверка Минздрава», — сказал он.

Как стало известно ранее, в Нижнем Тагиле отстранили от должности двух главных врачей после скандала с массовым уходом хирургов. Во время проверки будет выясняться, в том числе, как распределялся общий объём зарплаты и насколько адекватна нагрузка на врачей.