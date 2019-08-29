В Москве убрали афиши рэпера Face после его выступления на митинге 10 августа

Кроме того, два концерта артиста, в Улан-Удэ и Иркутске, отменили. Как сообщает Би-би-си, это случилось после того, как к организаторам пришли некие люди из органов. Афиши были размещены на двадцати билбордах в центре столицы. На них Face был изображен в черном костюме с галстуком. Рядом был написан слоган «Приходи или проиграешь». Речь шла о грядущем концерте исполнителя. Оператор наружной рекламы рассказал, что на изображение начали поступать жалобы. Face утверждает, что постеры сняли по распоряжению сверху. Это якобы связано с выборами.