Тверской районный суд Москвы назначил Илье Яшину 10 суток ареста

Незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Илью Яшина признали виновным в организации акции 3 августа без уведомления из-за его твита (часть 2 статьи 20.2 КоАП), сообщает «Медиазона». Яшин уже месяц провел в спецприемнике и 28 августа в третий раз подряд был задержан на выходе из учреждения. Это пятый подряд арест главы муниципального округа Красносельский. Добавим, что государственное агентство ТАСС сообщило об аресте за 15 минут до оглашения решения, ссылаясь на некие источники.