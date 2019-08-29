Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что у главы московского отделения «Единой России» есть еще один бизнес

По данным ФБК, Андрею Метельскому принадлежит московский мотоцентр «Альпин». Это следует из показаний зампреда Мосгордумы, данных в суде против бывшего владельца салона. Сотрудники фонда задали вопрос о принадлежности мотоцентра одному из продавцов.

Навальный сказал, что ФБК отправит заявления в прокуратуру, МВД, ФСБ и даже в «Единую Россию». По закону депутатам запрещено заниматься бизнесом.