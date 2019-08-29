В СИЗО «Лефортово» отрицают информацию о том, что в изолятор перевезли Олега Сенцова

Об этом рассказала корреспондент телеканала «Дождь», член московской ОНК Когершын Сагиева. При этом члены комиссии считают, что украинский режиссер все же может так находиться: сотрудники изолятора отказались открывать некоторые камеры, объяснив это тем, что находящиеся там люди не хотят общаться с членами ОНК.

Ранее источники «Интерфакса» и ТАСС

утверждали, что Сенцова перевезли из ямальской колонии в Москву. Это было сделано якобы в рамках подготовки обмена заключенными, который может пройти завтра. По некоторым данным, режиссер может находиться в «Бутырке» или «Лефортово».