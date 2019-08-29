Главного редактора газеты «МК в Питере» обвинили в том, что он прикрывался ребенком от полицейских

Главного редактора газеты «МК в Питере» Максима Кузахметова обвинили в том, что он прикрывался ребенком от полицейских. К кандидату в муниципальные депутаты пришли представители органов опеки из-за статьи в местной газете «Екатерингофский вестник». Об этом пишет сайт ЗАКС.ру со ссылкой на самого Кузахметова. Он сказал, что в статье кандидата обвинили в том, что он якобы специально толкал коляску под ноги полицейским, чтобы помешать им. Сам журналист отметил, что вместе с женой и детьми пришел в избирком подавать документы на регистрацию.