На Открытом Чемпионате США по теннису сегодня пройдут матчи второго круга

В мужском одиночном разряде барьер первого круга преодолели двое россиян. Оба выйдут на корты сегодня вечером. Пятая ракетка ЮС Опен Даниил Медведев сыграет с Уго Дельеном, представляющим Боливию. А вот соперником Андрея Рублева станет куда более известный француз Жиль Симон. В рейтинге соперники располагаются неподалеку. А вот опыта у Симона куда больше.

В женском турнире первой из россиянок выйдет на корт Екатерина Александрова. Которая сразится с китаянкой Шуай. Маргарита Гаспарян сыграет против Йоханы Конты. Англичанка на старте турнира переиграл еще одну представительницу нашей страны — Дарью Касаткину.

Анастасию Павлюченкову ждет испытание в лице седьмой сеянной в Нью Йорке Кики Бертенс из Нидерландов.

Последней из россиянок сегодня выйдет на корт Анна Калинская. Ее оппонентка — американка Кристи Эрем Ан.