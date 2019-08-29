ФБК рассказал о предпринимательской деятельности зампредседателя Мосгордумы Андрея Метельского

Алексей Навальный ссылается при этом на свидетельства из зала суда.

Депутату, как и любому госслужащему, запрещено заниматься предпринимательством. Поэтому ранее он заявлял, что передал весь свой бизнес маме и сыну. Между тем, по данным ФБК, весной 2015 года, находясь 19-й год на госслужбе, Метельский приобрел мотосалон, мотоциклетный магазин и центр обслуживания «Альпин» в Крылатском – это официальный дилер техники Ямаха.

О том, что именно лидер московских единороссов является новым владельцем заявляли под присягой в Кунцевском суде несколько участников процесса по делу бывшего директора и владельца доли в мотосалоне Василия Лапошина. По их словам, Метельский каждый день приезжает туда на работу. В том числе, проводит летучки, раздает указания персоналу и занимается ремонтом. Кроме того, сам Метельский тоже признал в суде, что ездил к руководству Ямахи решать вопрос по задолженности мотосалона. В то же время официально бизнес оформлен на помощника депутата Петра Ивановского. Сам Метельский объяснил позже, что ездит в салон, потому что ему просто интересно, и он там ремонтирует свою технику. Глава ФБК Алексей Навальный отмечает, что в декларации чиновника техники нет.

В июле ФБК нашел у семьи Метельского недвижимость в Москве и Австрии на 5,7 миллиардов рублей. Единоросс назвал расследование попыткой «опорочить его честное имя. Метельский утверждал, что все это приобрела его 75-летняя мать «легально и на законные средства». Навальному он пригрозил иском о защите чести и достоинства.