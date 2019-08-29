Московские власти разрабатывают новые правила для более 60 особо охраняемых природных территорий

В них могут разрешить размещать «объекты капитального строительства».

Нормативную базу готовит Департамент природопользования мэрии. Она коснется, в том числе Битцевского леса, парков Сокольники, Измайлово и Царицыно. Уже проведены соответствующие тендеры на сумму 630 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсант». По условиям предполагалось «натурное обследование» парков и заказников и выявление в них «предпосылок развития». В их числе помимо состояния озелененных территорий и «растительного и животного мира» упоминается «дальнейшее использование земельных участков».

Подрядчик должен обосновать границы строек, их этажность и другие параметры. Всего столичные чиновники провел десять конкурсов на разработку положений существующих природных парков и заказников на общую сумму 577 миллионов рублей. Единственным участником всех торгов стал Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства.

Существующие сейчас положения об особо охраняемых природных территориях в Москве запрещают возведение объектов капитального строительства, не связанных с использованием этих территорий.