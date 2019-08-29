Оппозиция в парламенте Британии попытается заблокировать возможность выхода из ЕС без соглашения с Брюсселем

Оппозиционные фракции на будущей неделе предпримут все необходимые усилия для того, чтобы заблокировать возможность выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения, однако сделать это будет чрезвычайно сложно, считают представители межпартийной коалиции в британском парламенте.

Противники жесткого выхода из ЕС надеются, что нынешнее не слишком стабильное парламентское большинство мобилизуется ради того, чтобы не дать брекзиту нанести урон британской экономике, отмечает обозреватель издания Индепендент. – Газета сообщает, что согласно проведенным накануне опросам, лишь половина граждан страны согласилась с объявленной Борисом Джонсоном приостановкой работы парламента, притом что примерно четверть британцев поддержали действия премьера. Даже среди сторонников брекзита примерно 25 процентов посчитали приостановку работы парламента неприемлемой мерой. Обращение к премьеру не делать этого уже в первые часы после его заявления набрало сто тысяч подписей, что означает, что в ближайшее время этот вопрос должен быть рассмотрел депутатами… Гардиан сообщает, что жесткий брекзит потребует создания фонда в почти миллиард евро для того, чтобы компенсировать потенциальные финансовые потери британского бизнеса…

Британские депутаты вернутся на работу в ближайший вторник, после чего, через несколько дней, работа парламента будет приостановлена