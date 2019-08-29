Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня провела телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным

Вопрос об убийстве гражданина Грузии и возможном участии в нем российских спецслужб поднят не был.

В центре разговора стояла подготовка к саммиту в нормандском формате с участием Германии, Франции, России и Украины. Его целью должно стать форсированное выполнение минских соглашений. Стороны также отметили необходимость ускорить переговоры по будущим соглашениям о транзите российского газа через Украину. Правительство ФРГ взяло на себя обязательство добиться его продолжения после ввода в строй трубопровода «Северный поток 2». Накануне Ангела Меркель обсудила дальнейшие дипломатические усилия в рамках нормандского формата в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Канцлер ФРГ и президент Российской Федерации обменялись мнениями о положении в Сирии, в особенности о военной эскалации на Северо-Западе страны.

Ангела Меркель не затронула в разговоре обстоятельства убийства грузинского гражданина в столице ФРГ. У спецслужб Берлина укрепляется подозрение, что в это дело могут быть вовлечены российские государственные органы. Газета Tagesspiegel процитировала накануне оценку следователей. По их словам, в настоящий момент все указывает на то, что «данное убийство – это российский государственный терроризм».

Официальная представительница правительства ФРГ заявила на пресс-конференции, что дело рассматривается на уровне органов земли Берлин и еще не переведено в компетенцию федеральных ведомств Германии. Она подчеркнув, что в сообщениях СМИ содержатся лишь предположения.