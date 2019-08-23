Акция «за свободу студентов и университетов» пройдет в пятницу в Москве. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель организаторов мероприятия Алексей.

«Завтра в 17.00 мы собираемся в амфитеатре на Хохловской площади, известном в народе как «Яма», и проводим там мероприятие под условным названием «Университет в яме», — рассказал он.

Как подчеркнул Алексей, мероприятие будет носить не политический, а образовательно-развлекательный характер. «Это не митинг, не демонстрация, не пикетирование. Мы проведем серию небольших лекций, круглый стол и концерт», — уточнил он.

По словам Алексея, цель акции – «поднять проблемы университетского сообщества».

Среди организаторов — профсоюз «Университетская солидарность», инициативная группа МГУ, студенческий профсоюз Community