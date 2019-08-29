В Нижнем Тагиле отстранили от должности двух главных врачей после скандала с массовым уходом хирургов

Еще накануне местные власти говорили, что увольнений не будет.

После увольнения хирургов из двух больниц в Нижнем Тагиле областные власти объявили о проверке. Она началась сегодня с того, что на время работы комиссии Минздрава и Фонда обязательного медицинского страхования от должностей отстранили главврача Демидовской больницы Сергея Овсянникова и главврача Центральной городской больницы номер один Олега Николаева. Как пишет агентство ЕАН, именно главврачей признают главными виновниками скандала. Еще вчера официальные лица опровергали слухи о кадровых решениях и призывали дождаться окончания проверки. После встречи с губернатором Евгением Куйвашевым уволившиеся хирурги согласились вернуться к работе. Их требования учтены. Чиновники изменят маршрутизацию клиентов в Нижнем Тагиле, чтобы снизить загрузку больницы, из Екатеринбурга пришлют двух новых специалистов, а за переработку в июле и августе заплатят.



После инцидента в Нижнем Тагиле в Свердловской области проведут исследование мнения жителей о качестве медпомощи, а также опрос врачей и медперсонала об условиях труда и зарплатах.