В МИД Белоруссии посоветовали не спекулировать из-за отказа Лукашенко принять участие в памятных мероприятиях в Польше

В Министерстве иностранных дел Белоруссии посоветовали журналистам не заниматься спекуляциями в связи с отказом Александра Лукашенко принять участие в памятных мероприятиях в Польше в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Представлять Белоруссию на церемонии будет посол в Варшаве. Ранее польская пресса писала, что Лукашенко отказался ехать, так как в Польшу не пригласили президента Путина.

В Варшаве ранее назвали неуместным присутствие российского лидера на этих мероприятиях.