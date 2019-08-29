Чемпионат Формулы-1 в этом сезоне будет состоять из рекордного количества гонок — 22-х этапов
Предварительный вариант календаря опубликован на официальном сайте. Сезон планируется начать 15 марта в Австралии и завершить 29-го ноября в Абу-Даби
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Предварительный вариант календаря опубликован на официальном сайте. Сезон планируется начать 15 марта в Австралии и завершить 29-го ноября в Абу-Даби
Владимир Мединский: Дипломатический триумф СССР Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия. 80 лет назад ими было сделано именно это…