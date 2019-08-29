Пресс-служба Беглова называет искажением фактов расследование ФБК о квартире в центре Москвы за 150 миллионов рублей

Пресс-служба Александра Беглова называет искажением фактов расследование Фонда борьбы с коррупцией о квартире в центре Москвы за 150 миллионов рублей. Утверждается, что квартира была куплена в 2005 году на этапе строительства за 16 с половиной миллионов. Недвижимость задекларирована.

Между тем, в расследовании ФБК отмечается, что при том размере дохода, который задекларировали Беглов и его супруга, копить на такую квартиру им пришлось бы 25 лет.

Александр Беглов в 2005 году возглавлял Контрольное управление президента, в 2013 году стал полпредом в Центральном округе. Сейчас он исполняет обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Он участвует в губернаторских выборах 8 сентября в качестве самовыдвиженца.