Военнослужащий-контрактник из Иркутской области приговорен к пяти годам колонии за подрыв здания штаба полка

Военнослужащий-контрактник из Иркутской области Александр Новиков приговорен к пяти годам колонии за подрыв здания штаба полка, — сообщает «Коммерсант».

Новиков признал свою вину, однако затем отказался от своих показаний. Он сообщил, что сотрудники ФСБ угрожали предъявить ему обвинение в терроризме. В приговоре суда отмечено, что Новиков награжден медалью Министерства обороны как участник военной операции в Сирии.

