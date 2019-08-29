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14:30, 29 августа 2019

Военнослужащий-контрактник из Иркутской области приговорен к пяти годам колонии за подрыв здания штаба полка

Военнослужащий-контрактник из Иркутской области Александр Новиков приговорен к пяти годам колонии за подрыв здания штаба полка, — сообщает «Коммерсант».
Новиков признал свою вину, однако затем отказался от своих показаний. Он сообщил, что сотрудники ФСБ угрожали предъявить ему обвинение в терроризме. В приговоре суда отмечено, что Новиков награжден медалью Министерства обороны как участник военной операции в  Сирии.



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