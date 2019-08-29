В футбольной Лиге Чемпионов сегодня пройдет жеребьевка группового этапа

Россию на этой стадии турнира представляют сразу два клуба.

На групповом этапе сыграют 32 лучших клуба Старого Света разделены они будут на 8 групп по 4 команды. Жеребьека, естественно, будет не слепой. Команды разделены на 4 корзины.

Причем, если в первую корзину вошли действующий обладатель трофея Ливерпуль, победитель Лиги Европы Челси и чемпионы шести стран с самым высоким рейтингом УЕФА. То состав остальных корзин определялся согласно коэффициентам в клубном рейтинге. Так что если Зенит оказался при посеве в первой корзине, то Локомотив – в слабейшей – четвертой.

Напомним, что по регламенту команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. Кроме того, по решению исполкома УЕФА, клубы из России и Украины разводятся по разным группам.

Добавим, что матчи Локомотива и Зенита, в соответствии с правилами УЕФА, будут проходить в разные дни.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов начнётся в 19:00 по московскому времени.