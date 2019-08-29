В Смольном ответили на расследование ФБК о московской квартире временного губернатора Александра Беглова

По словам чиновников, стоимость жилья почти в 10 раз меньше той, что фигурирует в ролике Алексея Навального.

Квартира Беглова обошлась ему всего лишь в 16 с половиной миллионов, а не в 150, о которых говорит Навальный. Такое объяснение пресс-служба правительства Петербурга дала изданию «Фонтанка.ру». Там подчеркнули, что жильё временный губернатор купил ещё 15 лет назад на этапе строительства, поэтому обошлось оно значительно дешевле. Никакого отношения к рыночной стоимости квартиры, по мнению чиновников, тогдашняя цена не имеет. Объяснение Смольного выглядит вполне правдоподобно. Таким мнением поделился управляющий партнер строительной компании «Теорема» Игорь Водопьянов.

Пресс-служба также напомнила и о приближающихся выборах губернатора Петербурга и добавила, что подобных нападок следовало ожидать. Напомним, глава «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный накануне опубликовал информацию о том, что Беглов уже шесть лет владеет квартирой в элитном московском жилом комплексе на Покровском бульваре. Её рыночную стоимость политик оценил как раз в 150 миллионов рублей. В то же время за последние пять лет вся семья Беглова, по официальным данным, заработала лишь пятую часть этой суммы.

Всего, по данным ФБК, у Беглова шесть квартир общей площадью более 600 квадратных метров.