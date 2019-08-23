Олег Сенцов, осуждённый на 20 лет по обвинению в подготовке теракта в Крыму, доставлен из колонии на Ямале в Москву

Олег Сенцов по некоторым данным находится в СИЗО «Лефортово». Туда украинского режиссёра этапировали из колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Как предполагают источники ряда СМИ, Сенцова могут обменять на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, вчера его отпустили из-под стражи по решению суда в Киеве. Он по данным источников «Эха» остаётся в столице Украины. Сенцова в России осудили четыре года назад по обвинению в подготовке нескольких терактов в Симферополе. Он уроженец этого города, в 2014м году после присоединения Крыма к России не отказался от украинского гражданства. Вскоре его задержали. Сенцов вину в попытке устроить взрывы возле мемориала Вечного огня и памятника Ленину, а также поджогов представительства партии Единая Россия и организации Русская община Крыма не признал. Северо-Кавказский окружной военный суд дал ему 20 лет колонии строгого режима. Позже Верховный приговор оставил в силе. В мае прошлого года Сенцов объявил в колонии голодовку и не прекращал её 145 дней.

Он требовал освободить из российских СИЗО и колонии всех украинских политзаключённых — более 60ти человек, но не себя. Просить президента Путина о помиловании ещё во время своей акции режиссёр отказался. К концу голодовки Сенцов почти не вставал, у него возникли проблемы с почками и сердцем. Чтобы он не умер, ему вводили питательные растворы. Все эти годы Сенцова поддерживали правозащитники, общественные организации, авторитетные российские и иностранные деятели культуры. В ноябре прошлого года знаменитый французский режиссёр Жан-Люк Годар даже отказался приехать в Россию из-за дела Сенцова и условий его содержания. Призывал освободить Москву украинского режиссёра и ряд европейских лидеров. В октябре прошлого года режиссёр получил от Европарламента премию Сахарова «За свободу мысли». В последние дни СМИ сообщали об обмене 35 осуждённых украинцев на такое же число россиян. Впрочем, подтверждённых данных о том, что фамилии Сенцова и Вышинского в этих списках есть, не было.

В Кремле не стали комментировать информацию об этапированни Сенцова в Москву и возможном обмене.

Процесс подготовки к обмену идет, но многие детали пока неизвестны, — об этом в эфире телеканала «112-Украина» заявил адвокат нескольких предполагаемых участников процедуры, Валентин Рыбин.

Тем временем, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в кулуарах Верховной Рады сказал, что окончательно условия обмена пока не утверждены, — в частности, нет итогового решения по Олегу Сенцову.

Вполне вероятно, что переговоры затянулись из-за сложности этого процесса. Скорее всего, центральной фигурой в этом обсуждении стал именно Олег Сенцов, — сказал в интервью «Эху» первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

В Кремле сегодня отказались комментировать информацию о предстоящем обмене. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что имеют мест определенные контакты и что больше ему по этой теме добавить нечего