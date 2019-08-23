Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной осложняются из-за фигуры Сенцова – эксперт

Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной осложняются из-за фигуры осужденного по делу о терроризме режиссера Олега Сенцова. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый вице-президент Центра политических технологий политолог Алексей Макаркин.

«Именно этот обмен связан с особенным обстоятельством. Дело в том, что в России очень долго не хотели принципиально включать Сенцова в какие-либо списки для обмена и выводили его за скобки. Если его обменивать, нужно помилование, а это прецедент, ведь по приговору он опасный преступник и террорист. К тому же он не признает свою вину», — пояснил эксперт.

С точки зрения А.Макаркина, поэтому здесь были необходимы серьезные переговоры, в том числе на уровне президентов России и Украины. «Как составить списки, чтобы никто не был обижен и было как можно меньше вопросов в плане равноценности обмена — с этим как раз и связано то, что этот процесс затягивается. Согласование проходит дополнительную утряску. Скорее всего, президенты о чем-то предварительно договорились», — отметил политолог.

Сегодня в СМИ появилась информациия о том, что Сенцова доставили из колонии Лабытнанги в Москву для обмена с украинской стороной. А накануне Киевский апелляционный суд решил освободить подозреваемого в госизмене руководителя порта «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что освобождение из-под стражи Вышинского связано с подготовкой обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который планируется провести по формуле «35 на 35».