Средняя зарплата учителей московских школ 114 тысяч рублей, — сообщил мэр города Сергей Собянин
По его словам, учителя получают надбавки, в том числе за участие в проекте Московская электронная школа и за классное руководство — сообщает Интерфакс.
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По его словам, учителя получают надбавки, в том числе за участие в проекте Московская электронная школа и за классное руководство — сообщает Интерфакс.
Владимир Мединский: Дипломатический триумф СССР Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия. 80 лет назад ими было сделано именно это…