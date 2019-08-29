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13:32, 29 августа 2019

Средняя зарплата учителей московских школ 114 тысяч рублей, — сообщил мэр города Сергей Собянин

По его словам, учителя получают надбавки, в  том числе за участие в проекте Московская электронная школа и за классное руководство — сообщает Интерфакс.



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