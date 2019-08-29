Обмен заключенными между Россией и Украиной должен состояться завтра, 30 августа, — сообщил депутат Верховной рады Украины Ахтем Чийгоз, — передает РИА.

По словам депутата, украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет, уже находится в СИЗО Лефортово.

В Кремле заявили. Что пока не готовы официально заявить об обмене, но признались, что контакты на эту тему есть.

Ранее стало известно, что Россия и Украина готовятся к масштабному обмену заключенными. Он затронет 66 человек. По данным СМИ, Олега Сенцова в списках на обмен не было. Так же, как и главного редактора украинского РИА Новости Кирилла Вышинского, которого суд в Киеве освободил из СИЗО.