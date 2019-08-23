Поисковые системы обяжут удалять ссылки на пиратский контент в течение 6 часов после их внесения в специальный реестр

Об этом пишет газета Ведомости со ссылкой на поправки в закон об информации, которые разработали крупнейшие телекомпани, онлайн-кинотеатры, Яндекс и Мейл.ру –Групп при участии Роскомнадзора.

Даже если эти поправки будут приняты, вряд ли потребители начнут активно платить правообладателям за контент, — сказал «Эху» исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.

В Роскомнадзоре сказали, что поправки направлены на согласование в администрацию президента. Затем они поступят в Комитет по информационной политике в Госдумы, который внесет их на рассмотрение парламента.