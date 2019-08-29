И.о. губернатора Петербурга Александр Беглов отверг обвинения ФБК в покупке квартиры за 150 миллионов рублей

Квартира в элитном жилом комплексе в центре Москвы площадью 150 квадратных метров обошлась в 16 с половиной миллионов, — заявили в пресс-службе Беглова. Там подчеркнули, что упомянутая в расследовании квартира была оплачена на стадии строительства в 2005 году по ценам того времени. Эта недвижимость задекларирована, а информация, опубликованная Алексеем Навальным, содержит искаженные факты, — добавили в пресс-службе.

В расследовании ФБК подчеркивалось, что при том размере дохода, который задекларировали Беглов и его супруга копить на элитную недвижимость в Москве пришлось бы 25 лет.