Сенцова, осужденного в России на 20 лет, этапировали из колонии на Ямале в один из СИЗО Москвы

Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России на 20 лет по обвинению в подготовке теракта этапировали из колонии на Ямале в один из следственных изоляторов Москвы. Об этом, со ссылкой на источники, пишут агентства Интерфакс и ТАСС. По их данным, Сенцов доставлен в Москву в рамках обмена заключенными с Украиной.

В то же время глава политсовета украинской партии «оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, который ранее принимал активное участие в переговорном процессе по этому вопросу заявил, что окончательного решения по обмену в целом, и по Сенцову в частности, пока нет.

Возможный обмен затронет 12 россиян, — об этом заявил в эфире телеканала «112-Украина» адвокат нескольких предполагаемых фигурантов обменного списка Валентин Рыбин

Рыбин добавил, что процесс обмена затягивается из-за юридических формальностей на Украине, точной даты пока нет.

В Кремле не стали комментировать информацию об этапировании Сенцова и о перспективах обмена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что «имеют мест определенные контакты» и что больше по этому вопросу ему добавить нечего – сообщает агентство Интерфакс.