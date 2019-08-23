Снятая с выборов в Мосгордуму юрист ФБК Соболь сообщила о нападении

Неизвестные облили грязью незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Подробности она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я выходила из подъезда своего дома, чтобы поехать на работу. Меня ждало такси. Напротив сидел человек. Когда я садилась в такси, он подбежал, выплеснул на меня грязь и скрылся», — рассказала Л.Соболь.

По ее словам, все это снимал еще один человек, который имеет отношение к бизнесмену Евгению Пригожину. «Я считаю, за организацию нападения отвечает Пригожин, а покрывает все это мэр города Сергей Собянин», — подчеркнула Л.Соболь.

Ранее юрист ФБК, которая оказывала юридическую поддержку родителям детей, отравившимся из-за поставок связанными с Пригожиным компаниями еды в московские школы, неоднократно жаловалась на слежку. Несколько дней назад она писала о том, что люди из окружения Пригожина установили слежку в том числе и за ее матерью.

Во время сбора подписей в Мосгордуму нападению подверглись и волонтеры штаба Соболь: трое мужчин облили их в конце июня разведенным в воде навозом.