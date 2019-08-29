Средняя зарплата учителей московских школ достигла 114 тысяч рублей, утверждает мэр Сергей Собянин
Цифры градоначальник привёл на городском педагогическом совете. Мэр добавил, что это данные за первое полугодие.
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Цифры градоначальник привёл на городском педагогическом совете. Мэр добавил, что это данные за первое полугодие.
Владимир Мединский: Дипломатический триумф СССР Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия. 80 лет назад ими было сделано именно это…