В Новосибирске по подозрению в получении крупной взятки задержан начальник исправительной колонии

Об этом сообщает сайт «НГС». По его данным, речь идёт об Артёме Евсеенко. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Следственный комитет, не называя имя подозреваемого, говорит, что была получена взятка размером в миллион 300 тысяч рублей. В обмен на эту сумму должны были обеспечить благоприятные условия содержания одного из осуждённых. Также предполагалось, что за взятку этого заключённого освободят условно-досрочно.