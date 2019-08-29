Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении
Он занимал эту должность на протяжении трёх последних лет. Ранее Луценко говорил, что подаст в отставку с началом работы парламента нового созыва.
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Он занимал эту должность на протяжении трёх последних лет. Ранее Луценко говорил, что подаст в отставку с началом работы парламента нового созыва.
Владимир Мединский: Дипломатический триумф СССР Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия. 80 лет назад ими было сделано именно это…