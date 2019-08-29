«Коммерсантъ»: популярная в России модель банкоматов не отличает купюры «банка приколов» от настоящих

Среди клиентов этого производителя Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Юникредит-банк, Райффайзенбанк и Росбанк.

Речь идет о компании NCR, в России около 40 тысяч их банкоматов.

Источник «Ъ», знакомый с ситуацией, рассказал о хищениях с использованием этой уязвимости в четырех банках: Юникредит-банка, МКБ Райффайзенбанка и Сбербанка. В банкоматы этих банков вносились сувенирные купюры на суммы от 122 до 800 тысяч рублей.

В 2018 году появлялись сообщения о таких хищениях в банкоматах Сбербанка в Санкт-Петербурге на 5 млн рулей.

Эксперты считают, что решением проблемы могли бы стать своевременная информационная рассылка Центробанка о выявленной уязвимости и обновление программного обеспечения. Сам ЦБ склоняется к тому, что банкам необходимо отказаться от использования уязвимых моделей банкоматов и обновить парк.