В одной из больниц Екатеринбурга умерла пациентка, и ее родные утверждают, что в смерти виноваты пьяные врачи

В Екатеринбургский госпиталь ветеранов войн пациентку привезли из соседнего города Полевского. В областной центр девушка попала после удаления зуба в муниципальной поликлинике: у нее началось воспаление шеи. На операционном столе пациентка скончалась, об этом сообщает портал «URA.RU». Он же со ссылкой на свой источник пишет, что врачи, делавшие операцию, были пьяны, один из них вставил трубку, через которую подается кислород, не в трахею, а в пищевод. В результате женщина умерла от гипоксии. Больница не сообщила о случившемся ни в полицию, ни в СК. Муж погибшей сообщил, что будет настаивать на расследовании. У девушки остались трое маленьких детей. В пресс-службе областного Минздрава подтвердили, что пациентка скончалась, но не по вине врачей, а от отека гортани, главный врач Свердловского областного госпиталя ветеранов войн Олег Забродин заявил ,что в действиях врачей ошибок нет, Информацию о том, что врачи находились в состоянии опьянения, комментировать не стал, и добавил, что при вскрытии никаких нарушений не было обнаружено.



Следственный комитет по Свердловской области организовал проверку. Выясняются обстоятельства смерти, качество и своевременность оказания медпомощи