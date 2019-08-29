На незарегистрированного кандидата в МГД Любовь Соболь напали у ее дома
Об этом она пишет в Twitter.
Соболь садилась в такси, на нее выплеснули «какую-то грязь», залили салон машины. Все это снимали на видео.
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Об этом она пишет в Twitter.
Соболь садилась в такси, на нее выплеснули «какую-то грязь», залили салон машины. Все это снимали на видео.
Владимир Мединский: Дипломатический триумф СССР Уметь договариваться в своих интересах с любой самой недружественной стороной (прекрасно понимая, кто есть who, опять же считайте Сталина и Молотова негодяями, но точно – не дураками) – это, в общем, и есть дипломатия. 80 лет назад ими было сделано именно это…