Украинского режиссера Олега Сенцова, по некоторым данным, этапировали в Москву

Это произошло на следующий день после смягчения меры пресечения главному редактору украинского «РИА Новости» Кириллу Вышинскому.

О том, что Сенцова, осужденного в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов, этапировали из колонии в Лабытнанге в столицу, сообщают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники. По их словам, это сделано в рамках предстоящего обмена заключенными с Украиной. Ранее стало известно, что Москва и Киев обсуждают формулу «33 на 33». РИА Новости сообщает со ссылкой на депутата Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Ахтема Чийгоза, что обмен может состояться завтра, и Сенцов уже в Лефортово. По другим данным, режиссер доставлен в СИЗО «Бутырка». Во ФСИН это не комментируют. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе пока не подтвердил и не опроверг информацию о переводе своего подзащитного в Москву.

Накануне суд Киева освободил из-под стражи под определенные обязательства главного редактора украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского. Он провел в заключении более 400 дней по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Своей вины Вышинский не признавал.

Примерно неделю назад сообщалось, что Сенцов и Вышинский не вошли в обменные списки России и Украины. Отмечалось, что последний сам от этого отказался, поскольку хотел доказать свою невиновность в суде.

Окончательно вопрос об условиях обмена в целом и об Олеге Сенцове, в частности, ещё не решён. Об этом, как сообщает телеканал NewsOne в кулуарах Верховной рады сказал глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который ранее принимал активное участие в переговорном процесс по этому вопросу.

Около недели назад сообщалось, что Сенцов не вошёл в обменные списки России и Украины.