Группировки SERB и НОД взяли на себя ответственность за попытку срыва спектакля о гомосексуалах

Это следует из сообщения на странице SERB в соцсети «ВКонтакте». Представители прокремлёвской группировки считают, что у организаторов спектакля не было разрешительных документов на демонстрацию постановки, а среди зрителей были несовершеннолетние. Режиссёр Анастасия Патлай рассказала Эху, что вчера вечером во время спектакля под названием «Выйти из шкафа» в Театр Doc ворвались более десяти провокаторов, которые стали кричать и мешать артистам. Нескольких человек, в том числе, режиссёра забрали в полицию. По данным агентства ТАСС, на одного из посетителей составили протокол по статье о мелком хулиганстве.