Полицейские нанесли травму незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой после вчерашнего заседания в Верховном суде. Об этом говорится на странице политика в Фейсбуке. Согласно этим данным, во время заседания Галяминой была передана газета со статьёй о ней. Когда политик возвращалась в спецприёмник, где отбывает арест, один из силовиков стал молча вырывать сумку с газетой из её рук, затем вывернул руку и палец. Галямина потребовала вызвать врачей, чтобы зафиксировать повреждение, но ей в этом отказали.