Украинский режиссёр Олег Сенцов, осуждённый по обвинению в терроризме, этапирован из колонии на Ямале в Москву
Об этом со ссылкой на источник сообщает Интерфакс. Собеседник агентства говорит, что Сенцова привезли в Москву в рамках обмена.
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Об этом со ссылкой на источник сообщает Интерфакс. Собеседник агентства говорит, что Сенцова привезли в Москву в рамках обмена.
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