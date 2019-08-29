В футбольной Лиге Чемпионов стали известны последние участники группового этапа

А уже сегодня пройдет жеребьевка основной стадии турнира.

Минувшим вечером в число 32-х счастливчиков смогли пробиться голландский Аякс, бельгийский Брюгге и пражская Спарта.

Россию на этой стадии представят Чемпион страны Зенит, и столичный Локомотив. Клуб из Санкт петербурга посеян в сильнейшей первой корзине. Железнодорожники, в соответствии с собственным клубным рейтиногом, оказались в четвертой.

Напомним, что по регламенту команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. Кроме того, по решению исполкома УЕФА, клубы из России и Украины разводятся по разным группам.

Добавим, что матчи Локомотива и Зенита, в соответствии с правилами УЕФА, будут проходить в разные дни.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов начнётся в 19:00 по московскому времени.